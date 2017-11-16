الجبير: ادعاءات الرئاسة اللبنانية باطلة.. وحزب الله أساس المشكلة (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن ادعاءات الرئاسة اللبنانية باحتجاز رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري باطلة وغير صحيحة.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان لودريان، إن الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني، وعائلته تعيش بالمملكة.

وأكد أنه متواجد بإرادته ويستطيع أن يغادر في أي وقت يشاء، لافتاً إلى أن ذلك يرجع له ولتقييمه للأوضاع الأمنية في لبنان، معتبرًا أن اتهام المملكة باحتجاز رئيس وزراء مرفوض ولا أساس له، خاصة أن الحريري شخصية سياسية حليفة للمملكة.

وأوضح أن المحادثات مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى عدة قضايا من بينها التدخلات الإيرانية، ومكافحات الإرهاب، والأزمة اللبنانية، مشيرا إلى تطابق الرؤى بين البلدين في تلك الملفات.

وحول الأزمة اللبنانية، أكد الجبير أن حزب الله أساس المشكلة في لبنان، لأنه اختطف النظام اللبناني، وتواصل تدخلاته في عدد من الدول العربية سيُعقِّد الوضع في لبنان، ويهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن تلك الميليشيا هي سلاح في يد إيران باعتراف أمينه العام.