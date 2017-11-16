«الرويلي»: الكيان الصهيوني وإيران عدوان ويجب نزع سلاحهما النووي

تواصل- وكالات:

قال مدير البرامج الخاصة في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، علي الرويلي، إن “المملكة تعمل على اتخاذ إجراءات قانونية وعملية للتصدي لبرنامج المفاعل النووي الإيراني”.

وأضاف “الرويلي”، في تصريحات لـ”سبوتنيك” على هامش منتدى عمان الأمني، أن المملكة تعمل على اتخاذ إجراءات قانونية وعملية للتصدي لبرنامج المفاعل النووي الإيراني، على الساحة الدولية بتشجيع المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي للتصدي له”.

وأوضح، أن الرياض تعتبر أن الكيان الصهيوني وإيران دولاً أعداء لها، مضيفاً: “لكن إسرائيل لم تعلن أمام العالم أنها قامت بتصنيع القنبلة النووية، ولم تصرح بأنها تمتلك الأسلحة النووية رغم علم الدول العربية بأنها تمتلك أكثر من 180 رأساً نووياً”.

وتابع: “نحن لن نترك إسرائيل، إنها دولة عدوة ولا بد من نزع السلاح النووي من إسرائيل وإيران على السواء”، مشيراً إلى أنه توجد شكاوى ضد “إسرائيل” في مجلس الأمن والمنظمات الدولية بهذا الصدد.