مدرسة قيادة داخل جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام

تواصل – واس:

توصلت الإدارة العامة للمرور إلى اتفاق مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة داخل حرم الجامعة، وفقا للموصفات والمعايير الدولية، وذلك توافقاً مع الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بدءاً من تاريخ 10 / 10 / 1439هـ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي اليوم في مقر الجامعة. يذكر أن هذه الاتفاقية تمثل الاتفاقية الثالثة على التوالي خلال الفترة الماضية.