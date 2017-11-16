فيديو.. مضاربة عنيفة بين سائق شاحنة «باكستاني» ومواطنين

تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مضاربة عنيفة بن سائق شاحنة باكستاني ومواطنين إثر احتكاك بينهما على الطريق.

ويظهر في المقطع شابين سعوديين يوقفان سيارتهما “حمراء اللون” أمام الشاحنة وإجبار سائقها على التوقف، وينزلان من مركبتهما وينزل قائد الشاحنة وتدور مضاربة عنيفة بين الطرفين.

“تواصل” لم تستطع التأكد من مكان وزمان الواقعة، وفي انتظار توضيح من الجهات المختصة.