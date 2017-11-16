«المرور» يوضح الموقف من شهادات تعلم القيادة للنساء من الخارج

تواصل – الرياض:

حذر مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، من محاولة استغلال النساء السعوديات من قِبل وكالات سياحة عربية. جاء ذلك رداً على ترويج عروض لوكالات سياحة عربية، تتضمن برامج لتعليم قيادة السيارات.

وأكد “البسامي”، أن أي شهادات تعلم قيادة صادرة من خارج المملكة لن يتم الاعتراف بها، إضافة إلى عدم اعتماد رخص السير الصادرة من دول خارج المملكة، ما عدا الدول التي ترتبط باتفاقيات دولية مع السعودية.

وأشار “البسامي” إلى أن المرور السعودي اشترط على من يرغب في استبدال رخصة صادرة من الدول المرتبطة باتفاقيات مع المملكة، بإحضار المسوغات والمستندات التي تثبت أن الرخصة سليمة وغير مزورة، وفقاً لـ”الوطن”.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت إعلانات تروّج لها وكالات سياحة وسفر عربية، عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف النساء السعوديات خلال عروض سياحية تشمل برامج لتعليم قيادة السيارات بأسعار مغرية.