اكتشاف مفاجأة مذهلة عن «قرود» تُقلد الإنسان (فيديو)

تواصل – وكالات:

اكتشف الباحثون أن قردة “مكاك – طويل الذيل”، تستخدم أدوات مختلفة في حياتها اليومية، وتستخدم أيضاً مجوعة مختلفة من الأشياء لأغراض أخرى.

ونشرت مجلة “PRIMATES” أن علماء الأحياء في الهند اكتشفوا أن قردة جزر نكوبار تستخدم الريش وخيوط النايلون لتنظيف الفجوات الموجودة بين أسنانها.

ودوّن العلماء خلال هذه المراقبة سلوكيات جديدةً لهذا النوع من القردة، فهي تستخدم أوراق الشجر لتنظيف ثمار الكاجو وفصلها عن القشور، وتغسل الطعام الذي تجده بيديها.

كما أن “القردة” تسهل على نفسها البحث عن الحشرات بين النباتات، باستخدام الأوراق في النبش والتفتيش، وأخيراً تنظف أسنانها بعد الطعام، باستخدام ريش الطيور أو الألياف النباتية أو حتى خيوط النايلون.