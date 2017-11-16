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القوات المسلحة تُفشل محاولات تسلل حوثية بجازان.. وتقتل 13 فرداً

القوات المسلحة تُفشل محاولات تسلل حوثية بجازان.. وتقتل 13 فرداً
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تواصل – الرياض:

أفشلت القوات المسلحة السعودية تحركات معادية للانقلابيين الحوثيين قبالة الحثيرة والخوبة بجازان، ووجهت لها ضربات قاصمة أسفرت عن مصرع 13 عنصراً حوثياً والسيطرة على آليات عسكرية ودراجات نارية وأسلحة خفيفة.

وقالت مصادر مطلعة – وفقاً لـ”الوطن” – إن القوات المسلحة بدعم من حرس الحدود وطيران التحالف رصدت تحركات مريبة قبالة حدود الخوبة، وتم التعامل معها بالمدفعية الثقيلة والطيران، كما أحبطت محاولات للتسلل قبالة الحثيرة وتم استهدافها براجمات الصواريخ والمدفعية المسنودة بطيران الأباتشي في معركة استمرت أكثر من 7 ساعات.

ودفعت جاهزية القوات المسلحة عناصر ميليشيا الحوثي إلى الفرار والانسحاب، تاركين أسلحتهم وآلياتهم وعرباتهم المتنوعة ودراجاتهم النارية والتي تم تدميرها بواسطة مقاتلات التحالف.

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