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«تويتر» يُهدِّد بسحب شارة التوثيق من هذه الحسابات

«تويتر» يُهدِّد بسحب شارة التوثيق من هذه الحسابات
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تواصل – وكالات:

هدَّد موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بتجريد الحسابات من علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بها في حال تجاوز القواعد العامة للموقع.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: إن “هذه العلامات كان ينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها تأييد من الموقع لتلك الحسابات، وتعمق هذا التصور لأن هؤلاء الأشخاص يحظون بأهمية كبيرة على الشبكة”.

وأضاف البيان: “لذلك ترى شركة (تويتر) أنه كان ينبغي تناول هذا الأمر في وقت سابق”، موضحاً أنه “سيعمل على برنامج مصادقة وتحقق جديد”.

وفي ذات السياق، أفاد موقع “cnet” الأمريكي، أزيلت تلك الشارات أمس من حسابين مرتبطين بالقوميين البيض، وهم “ريتشارد سبنسر” و”جيسون كيسلر”، وهذا بسبب بعض التجاوزات التي تتعارض مع ما ينص عليه الموقع.

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