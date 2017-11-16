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ليس الأكل فقط.. 3 أشياء أخرى تؤدي لـ«السمنة»
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تواصل – وكالات:

حدَّد تقرير نشره موقع “بولد سكاي” الهندي بعض الهرمونات المسؤولة عن تعرض العديد لزيادة في الوزن.

وجاءت الهرمونات كالآتي:

1- الغدة الدرقية: الغدة الدرقية هي عبارة عن غدة صغيرة موجودة أسفل العنق، وقد تنتج الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات رئيسية – T3، T4 والكالسيتونين، وهذه الهرمونات تلعب دوراً حيويّاً في تنظيم عملية التمثيل الغذائي والنوم ومعدل ضربات القلب.

وعندما تنتج الغدة الدرقية هذه الهرمونات يحدث قصور فيها مما يكون سبباً رئيسياً لزيادة الوزن والإصابة بالاكتئاب والإمساك والشعور بالتعب، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2- الأنسولين: البنكرياس هو غدة صغيرة تنتج هرمون يسمى الأنسولين هذا الهرمون ينظم مستوى السكر في الدم، وتسمى أيضاً الجلوكوز، وعدم التوازن في الأنسولين يسبب الإصابة بالسمنة.

3- هرمون اللبتين: هرمون اللبتين يشير إلى شعورك بالشبع والتوقف عن تناول الطعام، وعند وجود خلل به يساعد في الإفراط من تناول الطعام واستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة السكرية.

وعند إفراز اللبتين بكميات كبيرة في الجسم تتوقف الدماغ عن تلقي إشارات لتناول الطعام بنسب أقل.

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