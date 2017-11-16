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عسير.. القبض على ألف مجهول وتحرير 1400 مخالفة مرورية

عسير.. القبض على ألف مجهول وتحرير 1400 مخالفة مرورية
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تواصل – فريق التحرير

ألقت مديرية الشرطة بمنطقة عسير القبض على مئات المخالفين لنظام الإقامة والعمل وحررت مئات المخالفات المرورية إلى جانب ضبطها كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وزجاجات مسكرة في حملة أمنية مكبرة شاركت فيها جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة المختصة وذلك ضمن إجراءات حملة “وطن بلا مخالف” التي بدأتها المديرية أمس.

وفي التفاصيل كشفت الجهات الأمنية عن عقد اللواء صالح القرزعي، مدير شرطة عسير رئيس اللجنة الأمنية والمشرف على حملة (وطن بلا مخالف) اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٢/٢٧هـ، اجتماعاً بأعضاء الجهات المشاركة بتنفيذ الحملات الأمنية الميدانية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المهام والمسؤوليات لكل جهة والرؤية والرسالة والأهداف التي من أجلها صدرت التوجيهات بتنفيذ هذه الحملة، والتزمت كافة الجهات بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه.

وأكدت شرطة منطقة عسير التزامها وجميع أفرع الأمن العام المعنية في شرط المحافظات بتنفيذ مهام الحملة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بكل حزم وجدية ووفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر.

فيما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء لأي أحد.

وكشف عن أن الحملة أسفرت أمس الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ عن الآتي:

١- القبض على عدد (١٠٢١) من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية.

٢- القبض على عدد (٣١) مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية ومخدرات.

٤- تحرير عدد (١٤٦٩) مخالفة مرورية.

٤- حجز عدد (٣٩) سيارة مخالفة.

٥- ضبط (٣) مسدسات غير مرخصة و(٢٨) طلقة حية.

٦- ضبط عدد (٢٠٦) من الحبوب التي يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة والكبتاجون.

٧- ضبط عدد (١٢٢) قارورة عرق مسكر و(٩) من براميل العرق المسكر.

٨- ضبط عدد (١٣٤٨) حزمة قات.

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