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ضبط 187 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في الطائف

ضبط 187 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في الطائف
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تواصل- واس:

أسفرت نتائج المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل “وطن.. بلا مخالف” بمحافظة الطائف في يومها الأول، عن ضبط 187 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.

وأكد مدير شرطة الطائف المكلف العميد مطلق سعود العتيبي، أن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمحافظة التي انطلقت أمس، ستواصل مهامها الميدانية بمشاركة فرق مشتركة من الجهات الأمنية وفرعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في مختلف أرجاء المحافظة من خلال تقسيمها إلى خمسة أقسام، يتم فيها العمل الميداني بالتنسيق المشترك مع الجهات المشاركة لتحديد إجراءات ومهام الضبط والمتابعة في جميع المراكز.

ودعا مدير شرطة الطائف جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.

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