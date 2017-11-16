القبض على 25 مخالفاً في حملة «وطن بلا مخالف» بالجوف

تواصل – واس

ألقت شرطة الجوف القبض على 25 مخالفاً في مدينة سكاكا، وذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة بمنطقة الجوف، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تحمل شعار “وطن.. بلا مخالف”.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة الميدانية لضبط المخالفين التي بدأت أعمالها أمس، بمشاركة الجهات ذات العلاقة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة قد أسفرت عن ضبط 8 مخالفين “عمالة سائبة” و6 مخالفين “عمل عند غير الكفيل” و4 مخالفين “عمل بغير المهنة” و4 مخالفين “انتهاء إقامة” ومخالفين “عدم حمل إقامة” ومخالف واحد “بلاغ هروب”.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات 999 وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرض للمساءلة والعقوبة لمخالفته الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.