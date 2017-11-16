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مسؤول بـ«المرور»: إيقاف خدمات مُلاك سيارات الأجرة المخالفة

مسؤول بـ«المرور»: إيقاف خدمات مُلاك سيارات الأجرة المخالفة
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تواصل – الرياض:

قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور، إن لجنة مشكلة من عدة جهات منها وزارة النقل والأمن العام، خلصت إلى استحداث عقوبة “إيقاف الخدمات” بحق ملاك سيارات الأجرة المخالفة لنظام النقل.

وأضاف المصدر، أن اللجنة استحدثت هذه العقوبة لإجبار ملاك سيارات الأجرة على مراجعة فروع إدارة النقل لإزالة المخالفات وسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفقاً لـ”المدينة”.

من جهته، طلب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة من الجهات الأمنية إيقاف الخدمات عن 4200 سيارة أجرة بمحافظة جدة، وذلك لعدم تجاوب ملاكها مع الفرع لدفع غرامات المخالفات.

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