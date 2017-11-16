نجاح عملية ترميم وجه طفل فقَدَ جزءاً منه في حادث بالمدينة

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نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى خيبر العام في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 12 سنة جراء تعرضه لحادث مروري حيث وصل إلى قسم الطوارئ فاقداً جزءاً من الوجه وجروح متعددة بالوجه والأطراف والحاجب الأيمن وجرح عند الفم.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل للأشعة والفحوصات الطبية وتقرر إجراء عملية جراحية لترميم الوجه وإعادة الأجزاء المفقودة من الوجه وخياطة الجروح الغائرة واستغرقت العملية 90 دقيقة وتكللت بالنجاح، حيث يتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة وتم السماح له بمغادرة المستشفى مع ذويه بعد التأكد من سلامته.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى خيبر العام سعته السريرية 100 سرير، ويشهد تزايداً مستمراً في أعداد المراجعين نظراً لموقعه على الطريق الدولي المدينة المنورة – تبوك حيث رصدت إحصائيات العام 1438هـ استقبال الطوارئ لـ 114 ألفاً و856 مراجعاً.