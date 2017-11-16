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6 مخاطر لتناول «المضادات الحيوية».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)

6 مخاطر لتناول «المضادات الحيوية».. تعرَّف عليها (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

“المضادات الحيوية” تعتبر من الأدوية الفعالة في مواجهة الالتهابات البكتيرية؛ وذلك عن طريق قتل البكتيريا أو منعها من التكاثر، ومن المهم جداً معرفة أن استعمالها دون حاجتها أو عند وجود عدوى فيروسية قد يسبب نتائج سلبية وأضراراً مختلفة.

وتزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، تواصل وزارة الصحة، حملتها لمواجهة التحديات والمشاكل الصحية، لا سيما مشاكل تولد سلالات ميكروبية مقاومة للمضادات الحيوية بسبب سوء استخدام تلك المضادات.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يتضمن ستة مخاطر لاستعمال المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب، محذرةً من مخاطرها التي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة، ونصحت بألا يتم تناولها إلا بوصفة من الطبيب المختص.

المخاطر الستة لاستعمال المضادات الحيوية دون استشارة طبيب

1- ظهور مقاومة للمضادات الحيوية بشكلٍ أسرع.

2- العلاجات الحالية لن تصبح فعالة ضد الالتهابات البكتيرية.

3- تكون الالتهابات الطفيفة مثل التهاب الأذن أكثر خطورة.

4- فترات إقامة أطول في المستشفيات.

5- ارتفاع تكاليف الفحوصات والعلاج.

6- ارتفاع عدد الوفيات.

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