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وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة

وزير الصحة: حركة الناس أصبحت قليلة جداً بسبب الأجهزة
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تواصل – فريق التحرير

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الصحة تعمل على تغيير أنماط الحياة بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض.

وقال لدى مشاركته في اللقاء المفتوح أمس الأربعاء ضمن ملتقى (الصحة والإعلام.. شركاء في مواجهة التحديات الصحية) إن الجميع يدرك أن للإعلام دور مهم جداً في توعية المجتمع بكافة الجوانب المتعلقة بالصحة، ولذلك نحن نعمل مع الإعلام يداً بيد لتغيير أنماط الحياة، حيث أصبحت حركة الناس قليلة جداً بسبب اعتمادهم على الأجهزة أكثر من الاعتماد على أنفسهم.

وأضاف “الربيعة” موضحاً أن لدى الصحة حالياً حملة التطعيم ضد الأنفلونزا وهذه مهمة جداً، وحملة المشي، وتشاركنا مختلف وسائل الإعلام في تلك الحملات وغيرها، وتقوم بدور كبير وداعم للصحة لتعزيز الوقاية وتفعيل أنماط الحياة الصحية.

وأِشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، مضيفاً “لكن الحمد لله يوجد في الصحة كفاءات متميزة، وهذا الأمر ساهم في اتخاذ القرار لما ينبغي أن يتم ويعمل في الوزارة، كما توجد جوانب إيجابية في الصحة وفي المقابل هناك تحديات وجوانب أخرى بحاجة إلى تطوير، فإذا نظرنا إلى المستشفيات المتخصصة في المملكة، وتكلمنا عن زراعة الأعضاء وعلاج الأمراض المستعصية وغيرها فإن المملكة تأتي في المرتبة الأولى في المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات”.

وتابع قائلاً: “هناك تطور كبير في القطاع الصحي، ولكن نريد أن نسهل وصول الناس إلى المنشآت الصحية بكفاءة عالية، وهذا هو التحدي الكبير الذي نعمل في الصحة على تحقيقه، إضافة إلى جعل الصحة نمط عام لسلوك المجتمع”.

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