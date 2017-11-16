الإعلان عن موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع شركة أرامكو، موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية خلال الربع الأول من عام 2018، في خطوة حثيثة من المؤسسة لتنويع تخصصاتها وبرامجها التدريبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي حاجات سوق العمل لتأهيل الكوادر الوطنية.

وأوضحت المؤسسة أن مشروع الأكاديمية سيكون ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والذي يعد أكبر مجمع للصناعات البحرية على مستوى المنطقة من حيث القدرة الإنتاجية، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتوطين صناعات جديدة في المملكة، ويقع مقره في مدينة رأس الخير الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة.

وأكدت المؤسسة أن تأسيس الأكاديمية الوطنية البحرية بالشراكة مع «أرامكو» جاء لدعم الصناعات المحلية في المملكة، إذ يهدف المشروع إلى تطوير وتدريب الشباب السعودي على شغل وظائف إدارة وتشغيل وصناعة وصيانة السفن وتشغيل الموانئ على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى هذه القطاعات واستثمار إمكاناتها من أجل صنع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل.

وأشارت المؤسسة إلى أعداد المتدربين المستهدفين والبالغ 11200 متدرب خلال الأعوام 2018-2025، ستضم المرحلة الأولى لأول دفعة 700 متدرب، في تخصصات تشغيل السفن، وتشغيل الموانئ، وصناعة وصيانة السفن، وتتنوع فئات التدريب بالأكاديمية، إذ خصص البرنامج التأسيسي لخريجي الثانوية العامة ويستمر التدريب لمدة (24 شهراً)، والبرنامج التخصصي للحاصلين على مؤهل تأسيسي (12 شهراً) وبرنامج تخصصي آخر لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (12 شهراً)، والدورات القصيرة لأصحاب المهن المتخصصة والمهندسين (1-12 أسبوعاً).