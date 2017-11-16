الإعلان عن موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

سليمان الراجحي: عملت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم (فيديو)

سليمان الراجحي: عملت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم (فيديو)

الإعلان عن موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية

الإعلان عن موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع شركة أرامكو، موعد إطلاق الأكاديمية الوطنية البحرية خلال الربع الأول من عام 2018، في خطوة حثيثة من المؤسسة لتنويع تخصصاتها وبرامجها التدريبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويلبي حاجات سوق العمل لتأهيل الكوادر الوطنية.

وأوضحت المؤسسة أن مشروع الأكاديمية سيكون ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، والذي يعد أكبر مجمع للصناعات البحرية على مستوى المنطقة من حيث القدرة الإنتاجية، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتوطين صناعات جديدة في المملكة، ويقع مقره في مدينة رأس الخير الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة.

وأكدت المؤسسة أن تأسيس الأكاديمية الوطنية البحرية بالشراكة مع «أرامكو» جاء لدعم الصناعات المحلية في المملكة، إذ يهدف المشروع إلى تطوير وتدريب الشباب السعودي على شغل وظائف إدارة وتشغيل وصناعة وصيانة السفن وتشغيل الموانئ على مستوى المملكة للارتقاء بمستوى هذه القطاعات واستثمار إمكاناتها من أجل صنع وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي المؤهل.

وأشارت المؤسسة إلى أعداد المتدربين المستهدفين والبالغ 11200 متدرب خلال الأعوام 2018-2025، ستضم المرحلة الأولى لأول دفعة 700 متدرب، في تخصصات تشغيل السفن، وتشغيل الموانئ، وصناعة وصيانة السفن، وتتنوع فئات التدريب بالأكاديمية، إذ خصص البرنامج التأسيسي لخريجي الثانوية العامة ويستمر التدريب لمدة (24 شهراً)، والبرنامج التخصصي للحاصلين على مؤهل تأسيسي (12 شهراً) وبرنامج تخصصي آخر لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (12 شهراً)، والدورات القصيرة لأصحاب المهن المتخصصة والمهندسين (1-12 أسبوعاً).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب المهني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

أعضاء بـ«الشورى»: خريجو «التدريب المهني» لا يستطيعون تغيير لمبة محروقة

توقيع عقود بالتوظيف لـ350 متدرباً من «التقني والمهني» بالقصيم

توقيع عقود بالتوظيف لـ350 متدرباً من «التقني والمهني» بالقصيم

«التدريب التقني والمهني» تعلن قبول 49 ألف طالب وطالبة

«التدريب التقني والمهني» تعلن قبول 49 ألف طالب وطالبة

«التدريب التقني والمهني»: أفشلنا 28 مليون محاولة اختراق إلكترونية الشهر الماضي

«التدريب التقني والمهني»: أفشلنا 28 مليون محاولة اختراق إلكترونية الشهر الماضي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>