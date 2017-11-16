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الربيعة: انخفاض العلاج بالخارج 70%.. والتأمين لن يكون تجاريًا

الربيعة: انخفاض العلاج بالخارج 70%.. والتأمين لن يكون تجاريًا
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تواصل – الرياض:

كشف وزير الصحة توفيق الربيعة عن انخفاض عدد السعوديين المحولين للعلاج إلى خارج المملكة بنسبة 70 % خلال الفترة الماضية، مؤكداً ارتفاع مؤشر الإنتاجية في المستشفيات بنسبة 25 %.

وشدد الوزير، وفقاً لـ”الحياة”، على أن التأمين الصحي للمواطنين السعوديين لن يكون تجارياً بحتاً، موضحاً أن شكل التأمين المقدم للمواطنين لن يكون بالشكل التجاري الحالي، لما فيه من ملاحظات.

وقال خلال لقائه أمس الإعلاميين “التأمين الحالي لا يقدم العلاج للأمراض المستعصية ولا يقوم بزرع الأعضاء، كما لا يقدم التغطية التأمينية بعد مرحلة التقاعد، والتي تشكل 70% من تكاليف العلاج في دورة حياة المريض، «لذلك نبحث عن شكل أفضل يجمع بين التأمين الخاص والعام»”.

وتابع قائلاً: “إن أساس التحول هو الصحة العامة والوقاية، مع تغير أنماط الحياة، وزيادة الإصابة بالسكر والضغط والخمول في المجتمع الحالي، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تعمل مع هيئة الغذاء والدواء على نشر السعرات والسكريات على المنتجات الغذائية المباعة في الأسواق.

وأوضح أن مؤشرات زيادة الإنتاجية في المستشفيات بالمملكة زادت بنسبة 25%، كما انخفضت مستويات الإحالة إلى مستشفيات القطاع الخاص إلى النصف تقريباً، وكذلك قلَّ تحويل العلاج إلى خارج المملكة بنسبة 70%، فيما كان مستوى الرضا عن الرقم المجاني الذي قدمته الوزارة 80%، إذ ساعد في تقريب مواعيد المراجعات والعمليات إلى مراحل مختلفة».

وأشار الربيعة إلى أن وزارة الصحة ستنشئ شركات وصناديق للتغطية تدفع عن الناس تكاليف علاجهم، عبر الملف الموحد، والوصفة الإلكترونية، ليستطيع المريض الحصول على العلاج من أي مكان، وليس من صيدلية المستشفى فقط.

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