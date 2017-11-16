الدفاع المدني يؤهل المهندسين في السلامة والوقاية من الحريق

تواصل- واس:

اتفقت الهيئة السعودية للمهندسين مع المديرية العامة للدفاع المدني على وضع آلية لتأهيل واعتماد المهندسين السعوديين في مجال الوقاية والحماية من الحريق في برنامج منتهي بالتوظيف، وكذلك تأهيل المكاتب الهندسية لممارسة نشاط الاستشارات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق، لتذليل الصعاب وضمان جودة مخرجات العمل الهندسي .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي، مع نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل، بمكتبه بمقر المديرية بمدينة الرياض.

وأوضح الدكتور البقعاوي، أن الهيئة السعودية للمهندسين والدفاع المدني يتطلعان إلى إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في مجال الوقاية من الحريق لتأهيل المهندسين السعوديين في هذا المجال وذلك لسد حاجة المكاتب الهندسية وشركات المقاولين بالمهندسين المؤهلين والقادرين على تطبيق اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق بما يحقق رسالة الدفاع المدني وضمان حماية الأرواح والممتلكات.

وبيّن أن الهيئة ستقوم بتمويل برامج في مجال الوقاية والحماية من الحريق ودعوة المهندسين السعوديين للالتحاق بها، وذلك على عدة مراحل، أولها عقد برنامج منتهي بالتوظيف لـ 40 من المهندسين السعوديين و10 مهندسات سعوديات، بالإضافة إلى تقييم ومتابعة البرنامج من خلال تقييم المحتوى العلمي للبرنامج والمدربين والمتدربين، وتقييم اختبارات اجتياز البرنامج، والعمل على تطوير البرنامج من خلال معطيات الفقرة السابقة والبدء في عقده لأكبر عدد ممكن من المهندسين السعوديين والمهندسات السعوديات، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إطلاق البرنامج قريباً بحيث يتم تدريب وتأهيل المهندس لإكمال متطلبات البرنامج في مجال هندسة السلامة والوقاية والحماية من الحريق، كما ستقوم الهيئة وفقاً لما تضمنه نظام مزاولة المهن الهندسية وما تضمنته لائحته التنفيذية بمنح المهندسين المجتازين للبرنامج الاعتماد المهني في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق .

ولفت الدكتور البقعاوي الانتباه إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وحدة التراخيص الأمنية المركزية، ستقوم بقبول المهندسين المعتمدين من الهيئة كمهندسي سلامة ووقاية وحماية من الحريق وفق ما تضمنته لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق.