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ترامب لكوريا الشمالية: الوقت ينفَد.. وجميع الخيارات مطروحة

ترامب لكوريا الشمالية: الوقت ينفَد.. وجميع الخيارات مطروحة
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تواصل – واس:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه نجح في عزل كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي خلال جولته الآسيوية التي استغرقت نحو أسبوعين، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حملة ضغط “لأقصى حد ممكن” على بيونج يانج بالتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وندد ترامب بسياسة “الصبر الاستراتيجي” للإدارات الأمريكية السابقة، موضحًا أن بلاده لن توافق على ما يسمى باتفاق “تجميد مقابل تجميد” مع بيونج يانج، الذي تقوم كوريا الشمالية بموجبه بتجميد أنشطتها النووية مقابل تنازلات، مضيفًا أن “الوقت ينفد وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأضاف ترامب أنه ليس لديه أي خيار مقبول سوى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي. وعاد الرئيس الأمريكي إلى واشنطن مساء الثلاثاء بعد جولة آسيوية تعد الأطول من جانب رئيس أمريكي منذ عقود، شملت اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

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