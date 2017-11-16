جِمال سائبة تتسبب بوفاة طفلة ورجل على طريق «المدينة- المهد»

تواصل- فريق التحري:

توفي رجل وطفلة وأصيبت امرأة بإصابات خطيرة في حادثة وقعت للمركبة التي كانوا يستقلونها على طريق “المدينة – المهد” الزراعي.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، إن العمليات الإسعافية تلقت في تمام الساعة 9:18 من مساء الأربعاء، بلاغاً بوقوع حادثة لسيارة مع جمال سائبة يوجد بها ثلاث إصابات حسب البلاغ المبدئي في الطريق الزراعي الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب، في الكيلو 50، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية.

وتابع، أنه عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود حالتي وفاة لرجل وطفلة وإصابة خطيرة لامرأة تم نقلها على الفور للمستشفى بعد أن تم عمل اللازم من قبل الفرق الإسعافية من إجراء عمليات التثبيت الكامل للعمود الفقري وتركيب المحاليل الوريدية لتعويض السوائل بالجسم كذلك تضميد الجروح والسيطرة على النزيف، وتم بعد ذلك نقل حالتي الوفاة من قبل الفرق التابعة للهيئة.