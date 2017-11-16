جِمال سائبة تتسبب بوفاة طفلة ورجل على طريق «المدينة- المهد»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

والد الطفلة «مايا بخش» ضحية «النمر» يقاضي رجل الأعمال وابنه المدرب

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

مصدر بـ«المرور»: لا صحة لتخصيص لوحات لمركبات النساء (فيديو)

سليمان الراجحي: عملت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم (فيديو)

سليمان الراجحي: عملت براتب «ريال» في الشهر وكنا لا نعرف اللحم (فيديو)

جِمال سائبة تتسبب بوفاة طفلة ورجل على طريق «المدينة- المهد»

جِمال سائبة تتسبب بوفاة طفلة ورجل على طريق «المدينة- المهد»
0

تواصل- فريق التحري:

توفي رجل وطفلة وأصيبت امرأة بإصابات خطيرة في حادثة وقعت للمركبة التي كانوا يستقلونها على طريق “المدينة – المهد” الزراعي.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، إن العمليات الإسعافية تلقت في تمام الساعة 9:18 من مساء الأربعاء، بلاغاً بوقوع حادثة لسيارة مع جمال سائبة يوجد بها ثلاث إصابات حسب البلاغ المبدئي في الطريق الزراعي الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب، في الكيلو 50، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية.

وتابع، أنه عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود حالتي وفاة لرجل وطفلة وإصابة خطيرة لامرأة تم نقلها على الفور للمستشفى بعد أن تم عمل اللازم من قبل الفرق الإسعافية من إجراء عمليات التثبيت الكامل للعمود الفقري وتركيب المحاليل الوريدية لتعويض السوائل بالجسم كذلك تضميد الجروح والسيطرة على النزيف، وتم بعد ذلك نقل حالتي الوفاة من قبل الفرق التابعة للهيئة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جَمَل سائب يتسبب في وفاة شابين بالقصيم

جَمَل سائب يتسبب في وفاة شابين بالقصيم

وفاة مواطنة و3 إصابات في تصادم سيارة بـ«جَمل سائب» بمحافظة بدر

وفاة مواطنة و3 إصابات في تصادم سيارة بـ«جَمل سائب» بمحافظة بدر

دومة الجندل.. وفاة شاب إثر اصطدام «جمل سائب» بمركتبه (صور)

دومة الجندل.. وفاة شاب إثر اصطدام «جمل سائب» بمركتبه (صور)

جمل سائب يتسبب في وفاة 4 عمال وإصابة 5 على طريق «رفحاء-لينه»

جمل سائب يتسبب في وفاة 4 عمال وإصابة 5 على طريق «رفحاء-لينه»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>