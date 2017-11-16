الحصيني عن إجازة الأسبوع: «اكشتوا واحتاطوا»

تواصل – فريق التحرير

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تسود أجواءٌ جيدة معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً خلال إجازة الأسبوع من 2/27 إلى 1439/2/29هـ.

ووجّه الحصيني عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” عدد من النصائح الخاصة بالتعامل مع طبيعة الطقس هذه الأيام قائلاً: “اكشتوا واحتاطوا “الأماكن المفتوحة”.

وأضاف: “ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران، وملابس شتوية متوسطة على الشمالية تبوك والجوف وحائل”.

وعن الملابس التي ينصح بارتدائها في السواحل الغربية كمكة وغيرها، نصح بارتداء ملابس ربيعية.