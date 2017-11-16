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للحصول على عضلات «باباي».. شاب يرتكب «كارثة»

للحصول على عضلات «باباي».. شاب يرتكب «كارثة»
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تواصل – متابعات

امتلاك عضلات قوية، هدف يسعى إليه كثير من الشباب، عبر ممارسة التمارين الرياضية القاسية، وتناول البروتينات والمكملات الغذائية التي تساعد على ذلك، لكن هذا الشاب، قرر أن يحصل على عضلات مشابهة لعضلات الشخصية الكرتونية الشهيرة “باباي” عبر حقنها بزيت اصطناعي.

ولجأ الشاب “كيريل تيريشن” إلى وسيلة أسرع لتحقيق ذلك، عن طريق حقن عضلاته بكميات كبيرة من زيت اصطناعي معروف باسم “سينثول”، بدلاً من الطريقة التقليدية للحصول على عضلات كبيرة ومنتفخة بممارسة الرياضة، وتناول البروتينات والتي رآها مهمة شاقة وتحتاج إلى الكثير من الوقت.

ويوشك الشاب الروسي الآن على الموت بعدما حقن ذراعيه بالمادة الكيميائية، ويرقد الآن بالمستشفى في حالة حرجة للغاية، ويقول الأطباء إن مادة “سينثول” تسبب الانسداد الرئوي، وتلف الأعصاب، والالتهابات، والسكتة الدماغية.

وكما هو الحال بالنسبة لمستخدمي “سينثول”، بدأ كيريل بحقن كميات صغيرة منه في عضلاته، لكنه سرعان ما أدرك، أن الحفاظ على حجم عضلاته الكبير، يتطلب زيادة كمية الزيت، حسب ما ذكر موقع أوديتي سنترال.

وبدأ كيريل، بحقن عضلاته بكمية صغيرة تعادل 250 ميلي لتر من زيت سينثول في المرة الأولى، ومنحه ذلك زيادة بوصة واحدة في حجم العضلات، لكن ذلك لم يكن مرضياً بالنسبة له، وبات اليوم يحقن عدة لترات من الزيت في عضلاته، للحفاظ على حجمها الضخم، في الوقت الذي يصعب على باقي جسده مواكبة ذلك.

وكما يظهر من الصور التي ينشرها كيريل لمتابعيه على إنستغرام، فإن حجم عضلاته، لا يتناسب مع باقي جسده، لكنه يقول إنه لا يهتم بذلك، فهو يرغب فقط في أن تنمو عضلات ذراعيه الثنائية والثلاثية الرؤوس، ويأمل تحقيق رقم قياسي في المستقبل.

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