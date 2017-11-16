7 مميزات في «بيكسل 2» لا توجد في «آيفون X».. تعرف عليها

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بعد تجربة هاتفي جوجل وأبل الجديدين “بيكسل 2 إكس إل” و”آيفون إكس” لبضعة أسابيع قليلة، تبين تفوق الأول على الثاني في عدة أمور، تُقنع العديدين بأن هاتف غوغل هو الأفضل.

نستعرض فيما يلي أبرز 7 أسباب تجعل “بيكسل 2 إكس إل” أفضل كثيراً من “آيفون إكس”، بحسب موقع بيزنس إنسايدر:

1- هواتف بيكسل 2 أرخص سعراً من آيفون إكس

سعر “بيكسل 2” 650 دولار، أي أقل 350 دولار من “آي فون إكس” البالغ سعره 1000 دولار، أما سعر “بيكسل 2 إكس إل” 850 دولار، أي أقل 150 دولار من “آي فون إكس”.

2- هواتف “بيكسل 2″ لديها ميزة الشحن السريع و”آيفون إكس” لا يمتلكها

على الرغم من أن هواتف أبل الجديدة تدعم ميزة الشحن السريع، إلا أنها غير موجودة داخل علبة الجهاز، بل يضطر المستخدم لشراء إكسسوار خاص بالشحن السريع، بينما هواتف جوجل “بيكسل 2” يأتي معها كابل الشحن السريع داخل الصندوق.

وبذلك، فإن “بيكسل 2” ليست أرخص فحسب، بل لا تتطلب إنفاق المزيد من المال من أجل مزايا جوهرية يحتاجها المستخدمون.

3- “بيكسل 2 إكس إل” شاشته أكبر حجماً من “آيفون إكس”

يتطابق تقريباً حجم هاتف “بيكسل 2 إكس إل” 175 جراماً مع “آيفون إكس” 174 غراماً، لكن الأول بشاشة 6 بوصات مقارنة بـ 5.8 بوصات للثاني.

4- هواتف بيكسل 2 أقل سعراً في تصليحها عند التلف

يعتبر “آيفون إكس” أغلى هواتف أبل على الإطلاق عند تصليح شاشته حال تهشمت أو تعرضت لتلف، من دون “أبل كير بلس”، يُكلف الهاتف صاحبه 280 دولاراً لإصلاح الشاشة، و550 دولاراَ للتلفيات والأضرار الأخرى، بما فيها الجهة الزجاجية الخلفية.

أما “بيكسل 2 إكس إل” فيكلف صاحبه 220 دولاراً فقط لإصلاح الشاشة المكسورة، و160 دولاراً لإصلاح الجهة الزجاجية من الخلف.

5- هواتف “بيكسل 2” تستجيب للعمل بشكل أسرع

تعمل الصور المتحركة في هواتف بيكسل بشكل أسرع من آيفون إكس، فعند تجربة فتح التطبيقات على كلا الهاتفين في الوقت ذاته، كان هاتف أندرويد أفضل من آي أو إس في الاستجابة والعمل بسرعة.

6- هواتف بيكسل 2 تتمتع بكاميرا وصفت أنها الأفضل

على الرغم من أن كلا الهاتفين يقدمان صوراً رائعة، إلا أن بيكسل 2 لا يزال الأفضل كونه الأرخص سعراً ويقدم نفس المستوى بل وأفضل من ناحية التصوير وجودة الصور العالية.

7- هواتف “بيكسل 2” يمكن تخصيصها مقارنة بـ “آيفون إكس”

أحد أكبر الاختلافات التي لا تزال قائمة بين هواتف أندرويد وآي أو إس هو تخصيص الهاتف من جميع النواحي، إذ يتسم نظام أندرويد بإمكانية تخصيص المظهر والأيقونات والخطوط وغيرها، بشكل أفضل وأكثر أريحية من نظام آي أو إس”.