5 جهات تبحث تقنين «سوابق السجناء» وإعادتهم إلى وظائفهم

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن ممثلين عن 5 وزارات وجهات حكومية سيناقشون الأسبوع القادم إعادة النظر في تقنين صحيفة سوابق السجناء، ورفع مقترحاتها إلى الجهات المختصة.

وأضافت المصادر، أن ممثلين من الشرطة والسجون بوزارة الداخلية وممثلين لوزارات “الخدمة المدنية، والتجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم)”؛ يدرسون تقنين صحيفة سوابق السجناء كونها من أهم المعوقات التي تعترض السجين بعد إطلاق سراحه وتحول بينه وبين التوظيف أو العودة لوظيفته الحكومية أو البحث عن فرصة عمل مناسبة.

وأكدت المصادر صدور توجيهات، من جهات الاختصاص لمناقشة آلية إعادة النظر في صحيفة السوابق والخروج بنتائج إيجابية ما يخدم الصالح العام.