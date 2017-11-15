تعرف على الحالة الجوية المتوقعة اليوم قبل موجة البرد القادمة

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أجواءً مستقرة على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على مرتفعات جنوب غرب المملكة وتكون الرياح السائدة جنوبية على القطاع الغربي معتدلة السرعة مع زيادة الرطوبة النسبية على السواحل الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد في وقت سابق: إن التوقعات الأولية تشير – بمشيئة الله – إلى هطول أمطار على شمال و غرب المملكة (تشمل السواحل) وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، ومن ثم على وسط وشرق المملكة يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل 29 صفر 1439 وحتى نهاية الأسبوع.

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