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رداً على مغرد.. «العمل»: لا يوجد حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص

رداً على مغرد.. «العمل»: لا يوجد حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

ردا على استفسار أحد المغردين بشأن الحد الأدني للرواتب بالقطاع الخاص، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدم وجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص سواءً الوافدين أو المواطنين.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالاً لحساب “خدمة العملاء” التابع لوزارة العمل، بشأن قبوله وظيفة في القطاع الخاص براتب 1500 ريال، متساءلا هل هناك حد أدنى في هذا القطاع من عدمه؟ ورد الحساب قائلاً: “لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص سواء الوافدين أو السعوديين”.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    لا مستغيل وظيفي ولا راتب يكفي احتياجة الاسرة (١٥٠٠) وتقولون سعودة اي سعودة

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  2. ١
    زائر

    لا مستقبل وظيفي ولا راتب يكفي احتياجة الاسرة (١٥٠٠) وتقولون سعودة اي سعودة

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