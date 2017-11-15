خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي أمام «الشورى» الشهر المقبل

تواصل – الرياض:

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى خلال شهر ربيع الأول المقبل، والذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وينتظر أن يحمل الخطاب في مضامينه القضايا الوطنية الراهنة، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة، تلبي حاجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

يذكر أن مجلس الشورى اختتم أمس أعمال سنته الأولى من الدورة السابعة، وبدأ التحضير لحفلة افتتاح أعمال سنته الثانية بحضور خادم الحرمين الشريفين.