الجيش اليمني يأسر قيادي حوثي ومرافقيه بالجوف

تواصل – وكالات:

ألقت قوات الجيش الوطني اليمني القبض على أربعة من ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بينهم قيادي ميداني أمس الأربعاء خلال معارك غرب مديرية المتون في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

ونقل موقع “26 سبتمبر” أن قوات الجيش اليمني أسرت القيادي الميداني للحوثيين “عبد الجليل الديلمي” المسؤول الأعلى لمعسكرات المليشيا التدريبية بمحافظة الجوف فيما دارت معارك عنيفة في عدد من الجبهات”.

وقالت مصادر ميدانية “ان معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والانقلابيين في منطقتي، أبو داعر، وصبرين، بمديرية خب الشعف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تدمير طقم عسكري”.

كما دارت معارك عنيفة في منطقة مزوية، غربي مديرية المتون، وأسفرت عن مقتل خمسة من ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وعددا من الجرحى وبالإضافة إلى الاستيلاء على طقم عسكري، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع المليشيات في منطقة الساقية.