عودة المواطن المختطف بلبنان إلى المملكة خلال 48 ساعة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى بيروت وليد بخاري، عبر حسابه في “تويتر” أمس الأربعاء، أنه بمشيئة الله سوف تتم عودة المواطن المخطوف علي البشراوي إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خلال الـ48 ساعة القادمة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية اقتاد الخاطفون البشراوي بسيارتان وأنزلوه قبيل حاجز الجيش في حوش السيد علي في البقاع وتسلمته مخابرات الجيش.

في سياق متصل، أكدت سفارة المملكة لدى بيروت أنها تتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية للاطمئنان والوقوف على سلامة وأمن المواطن علي البشراوي.