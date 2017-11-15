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ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالرياض

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بالرياض
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تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، أمس الأربعاء، بمَعَالِي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون السعودي الفرنسي في مختلف المجالات، بِالإِضَافَةِ إلى بحث تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتنسيق الجهود تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، ومَعَالِي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومَعَالِي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومَعَالِي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومَعَالِي مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ومَعَالِي المستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، والسفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويات، وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

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