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عضو كونجرس يتهم «ترامب» بتضليل العدالة ويطالب بعزله

عضو كونجرس يتهم «ترامب» بتضليل العدالة ويطالب بعزله
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تواصل – وكالات:

اتهم نائب دِيمُقْرَاطِيّ بالكونجرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسلوك غير القانوني وإعاقة العدالة، مُطَالِبَاً بعزله من منصبه.

وتقدم العضو ستيف كوهين عن ولاية تينيسي بلائحة اتهام رسمية بتلك الأمور ضد ترامب، وقال للصحفيين، عقب الجلسة ‘‘إنه يطالب الكونجرس ببدء جلسات عزل ترامب فوراً‘‘ مُؤكِّدَاً أن هناك خمسة نواب يدعمونه بشكل مؤكد، وأن هناك 10 آخرين في طريقهم للتوقيع على لائحة الاتهام وطلب العزل.

وبموجب قوانين الكونجرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الغالبية في المجلس المكون من 435 عضواً.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، ويشغلون 46 مقعداً أكثر من الديموقراطيين؛ لِذَا فان فرصة التصويت أو عقد جلسة استماع لـ “ترامب” تعد معدومة حتى الآن.

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