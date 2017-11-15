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«تعليم الجوف» توضح ملابسات «واقعة التصوير» داخل مدرسة بنات في سكاكا

«تعليم الجوف» توضح ملابسات «واقعة التصوير» داخل مدرسة بنات في سكاكا
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تواصل – عبدالله النعيم:

علقت إدارة تعليم الجوف عبر صفحتها الرسمية بـ”تويتر” على ما تم تداوله بمواقع تواصل الاجتماعي، بشأن واقعة دخول طاقم تصوير بإحدى مدارس البنات بسكاكا، حيث أكدت الإدارة أن التصوير تم خارج الدوام الرسمي ودون وجود أي من منسوبات المدرسة والطالبات سوى الطالبات المشاركات في التقرير.

وأكدت تعليم الجوف أنه تم إبلاغ أولياء أمور الطالبات بذلك عبر رسالة نصية قبل يوم من التصوير، وتم التصوير أيضاً بوجود حارس المدرسة وزوجته.

وأوضحت الإدارة أن التصوير مبادرة متميزة قدمتها طالبات المدرسة في ظل سعي الإدارة لتبني المبادرات بمدارس البنين والبنات تقديراً للدور العظيم الذي تقوم به قنوات وزارة التعليم الرسمية “عين” لتوثيق المبادرات التعليمية الرائدة فقد تم دعوة القناة للتصوير بمدرسة البنين ومدرسة أخرى للبنات.

وتطرقت الإدارة إلى ما تم تداوله حول اختيار توقيت التصوير، وأنه لم يكن مناسباً بما ترتب عليه تعطيل اليوم الدراسي، حيث ستفتح الإدارة تحقيقاً في ذلك مع تفهم الإدارة بما تم طرحه بوسائل الإعلام، وتأمل الإدارة أن لا يؤثر في عطاءات بناتنا الطالبات في المبادرة التي تحمل قيماً سامية ومضامينَ رائعة.

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