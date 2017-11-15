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مركز أبحاث: الاعتداءات على مسلمي أمريكا حالياً أكثر من فترة 11 سبتمبر

مركز أبحاث: الاعتداءات على مسلمي أمريكا حالياً أكثر من فترة 11 سبتمبر
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تواصل – سامر محمد:

كشف تحليل جديد صادر عن مركز أبحاث بيو الأمريكي عن أن أعداد الهجمات التي اسْتَهْدَفت المسلمين في الولايات المتحدة تجاوزت تلك التي سجلت في 2001م وهو العام الذي شَهِدَ هجمات 11 سبتمبر.

وَأَشَارَ التحليل إلى أن الهجمات ضد المسلمين زادت بين 2015 و2016م وَفْقَاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” الذي رصد 127 هجوماً ضد المسلمين العام الماضي.

وتحدثت صَحِيفَة “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكية عن أن أعلى قفزة في الاعتداءات سجلت حَدِيثَاً ضد المسلمين كانت في 2001م الذي شَهِدَ 93 اعتداءً وكذلك في 2015م الذي شَهِدَ 91 اعتداءً.

وبشكل عام سجل “إف بي آي” ضمن رصد إحصائيات جرائم الكراهية في الولايات المتحدة 307 حوادث مناهضة للمسلمين العام الماضي، بزيادة 19% عن 2015م وهي زيادة كبيرة عن تلك التي سجلت بين 2014 و2015م.

ووجد استطلاع أجراه مركز بيو في النصف الأول من العام الْجَارِي أن 75% من مسلمي أمريكا يتحدثون عن وجود كثير من التمييز ضد المسلمين هناك، وكشف نصف البالغين منهم عن أنه أصبح من الصعب بشكل أكبر ممارسة دينهم في الولايات المتحدة.

تَجْدُر الإشارة إلى أن جرائمَ استهداف ممتلكات المسلمين ارتفعت من 70 حالة في 2015م إلى 92 حالة العام الماضي، وَفْقَاً لبيانات “إف بي آي”.

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