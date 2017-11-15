لزيادة الإيرادات.. طلبات عراقية لفتح منافذ حدودية مع المملكة

تواصل – فريق التحرير:

قالت تقارير عراقية إن عِدَّة محافظات تقدمت بطلب لفتح منافذ لها مع المملكة العَرَبِيّة السعودية ضمن حدود محافظة المثنى؛ كونها المحافظة الحدودية مع المملكة، داعية الحكومة المركزية في بغداد بتسريع الإِجْرَاءَات الخَاصَّة بفتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس أحمد المرزوك: إِنَّ افتتاح المنفذ سينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي للمحافظة التي تُعَانِي من قلة الإيرادات، فَضْلاً عن كونه محطة مُهِمَّة لربط العراق بدول الجوار، مُشِيرَاً إِلَى أَنَّ موقع المنفذ مثبت من قبل الحكومة المركزية داخل الحدود الإدارية للمحافظة، ولا يمكن لأي محافظة أخرى المطالبة بفتح منفذ لها.

وأَضَافَ أَنَّ الحكومة المحلية تسعى إلى توفير المتطلبات الأمنية واللوجستية للبدء بتنفيذ المرافق الخَاصَّة بالمنفذ، سواء كانت من قبل الحكومة المركزية أو من قبل الجانب السعودي.

وتسعى الحكومة المحلية في ذي قار لاستحداث منفذ حدودي لها مع السعودية ضمن واقع المثنى، وتحديداً في منطقة عوجة الباطن؛ حيث أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط والتنمية عادل حامد عن إعداد المحافظة أربعة مقترحات لرفعها إلى مجلس المحافظة من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بِشَأْنِها في إطار سعي المحافظة لاستحداث منفذ حدودي مع السعودية.