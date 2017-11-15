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الباحة.. ضبط 334 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

الباحة.. ضبط 334 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل
العقيد سعد صالح طراد
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تواصل – واس:

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة الباحة، اليوم، ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” عن ضبط 334 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، جرى إحالتهم للجهات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أن المتابعة مستمرة من قبل جهات الضبط المعنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، داعياً لأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم؛ تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة لتلك المخالفات والتجاوزات التي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم.

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