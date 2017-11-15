ليبيا.. اغتصاب امرأة أمام زوجها وتهديده بنشر فيديو الجريمة

تواصل – وكالات:

تعرضت امْرَأَة لاغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح، في مدينة سرت شمالي ليبيا، في جريمة هزَّت جريمة المجتمع الليبي، وفتحت قوات “البنيان المرصوص” الليبية تَحْقِيقَاً في الأمر.

وقالت “الكتيبة 166” في قوات “البنيان المرصوص”، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إنها داهمت منطقة جارف، واعتقلت مطلوبين بقضية اغتصاب جماعي لامْرَأَة، وتصويرها أمام زوجها داخل المنزل.

وأشارت الكتيبة إلى أَنَّ المعتقلين اغتصبوا الضحية، وسلبوها بعض المصوغات الذهبية، وطلبوا من زوجها مبلغ 35 ألف دينار مقابل عدم نشر الفيديو.