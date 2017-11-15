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«ديلي ميل» تكشف عن تجسس «جوجل» على المستخدمين

«ديلي ميل» تكشف عن تجسس «جوجل» على المستخدمين
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تواصل – وكالات:

كشف صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية، عن تجسس مساعد جوجل الصوتي على المستخدمين، وتسجيله لكل ما يقولونه.

وقالت الصَحِيفَة في تقريرٍ لها: إن “هذا المساعد الشخصي صمم في الأساس لإعطاء المستخدمين الفرصة للتحدث مع عدد من الأجهزة المختلفة، وإِرْسَال أوامر لها بالبحث عبر الإنترنت وتشغيل التطبيقات والقيام بوظائف تفاعلية أخرى”.

وأَضَافَت: “كجزء من هذه العملية، تحتفظ جوجل بنسخ من المقاطع الصوتية التي يتم إنشاؤها في كل مرة يقوم المستخدم فيها بتنشيط الجهاز المزود بالمساعد الشخصي، ولكن تبين أن الثرثرة الخلفية قد تكون كافية لتحريك التسجيل؛ إِذْ يسجل المحادثات تلقائياً دون تفعيله”.

وحرصت الشركة الأمريكية على الترويج لمساعدها الصوتي فِي الأسابيع الأخيرة، أثناء حدث إطلاق هواتف بيكسل في أكتوبر، كما تم تمكين المساعد الصوتي أَيْضَاً على عدد كبير من الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشارت الصَحِيفَة، إلى أنها تلقت عَدَدَاً من الرسائل التي تضم محادثات تظهر كيف يسجل المساعد الصوتي المحادثات الخَاصَّة بالمستخدم دون أن يعرف، ومن ضمن الأمثلة مستخدم قَامَ المساعد الصوتي بتسجيل كلمة السر الخَاصَّة بنظام دخول الباب الخلفي لمنزله، أثناء دردشته مع صديق.

مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ متحدث باسم شركة “جوجل”: “نحن نفعل البحث الصوتي بعد أن يفهم المساعد الشخصي أن عليه العمل من خلال قول كلمة أوك جوجل”، وتستخدم جوجل المقتطفات الصوتية لتحسين جودة التعرف على الكلام عبر البحث، فالتسجيل المحيط لا ينتقل أَبَدَاً إلى السحابة”.

ويقول موقع دعم جوجل: إن الشركة تسجل صوتك والصوت الآخر، بِالإِضَافَةِ إلى بضع ثوانٍ من الصوت المحيط قبل وعند تنشيط الخدمة، ثم يتم حفظ الصوت في حسابك فقط عند تسجيل الدخول ويتم تشغيل ميزة “الصوت والنشاط الصوتي”، كما يمكن حفظ الصوت حتى عندما يكون الجهاز غير متصل.

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