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هل صحيح أن «الحمص» يرفع ضغط الدم؟

هل صحيح أن «الحمص» يرفع ضغط الدم؟
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تواصل – وكالات:

يعتبر “الحمص” نوعاً من البقوليات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، وهو غنيّ بالألياف الغذائية، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن المفيدة لتعزيز الصحة.

وتفيد تقارير طبية، بأن “الحمص لا يعمل على رفع ضغط الدم بل أثبت قدرته على خفضه لدى الأشْخَاص الذين يتناولونه؛ نظراً لاحْتِوَائِه على كمية منخفضة من الصوديوم؛ أَي حوالي 11 مِلِّيجراماً فقط في الكوب الواحد.

ويمكن لنظام غذائي منخفض الصوديوم أن يمنع ارْتِفَاع ضغط الدم ويقلل خطر الإِصَابَة بأمراض القلب وأمراض الْكُلَى، ولكن يجب الحرص على تناول حبوب الحمّص غير المعلب ذلك لأنها تحتوي على كمية مُرْتَفِعَة من الصوديوم والتي تسبب ارْتِفَاع ضغط الدم.

فوائد الحمص

يعمل “الحمص” على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وَفْقَاً لمعهد Linus Pauling Institute Micronutrient Information Center، فكل كوب من الحمص المطبوخ يوفر 12.5 جرام من الألياف الغذائية.

ويوفر كوب الحمص 50% من الكمية اليومية المخصصة لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، كما أن الألياف الغذائية تقلل الكوليسترول السَّيِّئ ومستويات الكوليسترول الكلي، ويمكن أن تخفف من خطر الإِصَابَة بأمراض القلب.

ويساعد الحمص على منع نقص المغذيات لأنه يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، فكل كوب من الحمص فيه 4.7 مِلِّيجرام من الحديد، أو 26٪ من الكمية الموصى بها يَوْمِيّاً، و2.5 مِلِّيجرام من الزنك، أو 17٪ من الكمية الموصى بها يَوْمِيّاً.

ويحتوي الكوب الواحد من الحمص على 477 مِلِّيجراماً أو 10٪ من الكمية اليومية من البوتاسيوم، إِضَافَةً إلى ذلك، يحتوي كوب من الحمص على 276 مِلِّيجراماً من الفوسفور، و282 ميكروجراماً من حمض الفوليك.

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