وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة العمرة ويستعرض خدمات ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الدَّاخِلِيَّة، رئيس اللجنة العليا للعمرة في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للعمرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وأعضاء اللجنة.

وَأكَّدَ سمو وزير الدَّاخِلِيَّة في بداية الاجتماع أن رعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة يَأْتِي في مقدمة اهتمام وعناية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حَفِظَهُمَا اللهُ ـ.

وَنَوَّهَ سُمُوّه خلال الاجتماع بما تحقق من نجاح متميز لموسمي الحج والعمرة للعام الماضي 1438هـ، وما يستوجبه ذلك من مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالخدمات والتسهيلات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لِهَذَا العام 1439هـ.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصِّلة بشؤون العمرة والمعتمرين والزوار، ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من برامج في منظومة الخدمات المطورة للعناية بالمعتمرين والزوار، وتسهيل أدائهم لمناسكهم وتقديم كامل العناية لقاصدي الأماكن المُقَدَّسَة مُنْذُ وصولهم للمملكة وحتى مغادرتهم لبلدانهم سالمين غانمين.

وفي ختام الاجتماع تم اتخاذ عَدَدٍ من التوصيات اللازمة حيال ما جرى مناقشته من موضوعات بهذا الشأن لاستكمال الرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ للتوجيه حيال ما يراه النظر الكريم.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الحج والعمرة أمين اللجنة العليا للعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مَدَنِيّ، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان‏، ومساعد وزير الدَّاخِلِيَّة لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، وعدد من كبار المسؤولين.