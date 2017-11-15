ابنتي مصابة بـ«التوحد» وأبنائي يعنفونها.. ماذا أفعل؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

بالأسماء.. «الإسكان» تطلق 30,871 منتج من الدفعة العاشرة لبرنامج «سكني»

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

رسميًا.. شحن «شرائح الاتصال» بدون رقم الهوية بداية من اليوم

ابنتي مصابة بـ«التوحد» وأبنائي يعنفونها.. ماذا أفعل؟

ابنتي مصابة بـ«التوحد» وأبنائي يعنفونها.. ماذا أفعل؟
0

اسْتشَارة تجيب عنها المستشارة الأسرية والتربوية الأستاذة «هياء الدكان»

السؤال:

السلام عليكم

أشكر لكم وقتكم المخصص لهذا الموقع الكريم

أرجو إرشادي في حالتي

زوجي مُتوفى ولدي ابنة شابة مصابة بالتوحد في العشرين من العمر، ولكنها تكتب قصصاً صغيرة، ونصحنا الطبيب المعالج أن نتركها تكتب ما تريد ونحضر لها الأقلام والدفاتر وأي أدوات تساعدها لتنمية هوايتها، المشكلة أن ابنتي أنشأت صفحة مدونة على الإنترنت وحصلت على متابعين ومشجعين لكتاباتها، واتصل ابني الأكبر علماً أنه مسافر خارج البلاد لطلب الرزق مع إخوته، وطلب من ابنتي الصغرى (15 عاماً)، أن تمنع اختها من النشر والكتابة خشية معرفة الناس بأنها مصابة بالتوحد.

وكلما تكتب الكبرى شيئاً تقوم الصغرى بإلغائه من صفحتها فتبكي ابنتي تشتد حالتها سوءاً، والابنة الصغرى تستخف بالكبرى وتخبرها أن الله سيعطيها الثواب وحتى إن لم تُنشر مقالاتها، ولكن ابنتي وإن كانت مصابة بالتوحد فقد أخبرنا الطبيب أنها ليست غبية على الإطلاق بل إنها تمتلك حساً عالياً لملاحظة التفاصيل.

لا أستطيع منع ابنتي الصغرى من إزعاج اختها فأنا لست متعلمة ولا أستخدم الحاسوب، وطلبت من ابنة الجيران أن تكتب لي هذه الرسالة لأرسلها لكم، أرجو مساعدتي كيف أقنع أبنائي بأن يتركوا لابنتي حرية التعبير والكتابة دون أن يخجلوا منها فهي تكتب مقالاً واحداً فقط في الأسبوع، ما هو الحل لإبعاد ابنتي الصغرى عن التحكم بالكبرى، علماً أن لدي ابنة أخرى ولكنها لا تتدخل بينهما، وإن تدخلت تعاونت مع الصغرى على أختها الكبرى.

جزاكم الله خيراً

الجواب:

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته.. مرحباً بكِ أختي

جميل جداً تنبهك لموهبة ابنتك دليل تميزك أيضاً كأم حنون وواعية، وتقديرك لها كمتميزة صاحبة قلم وإن كان لديها وضع صحي مختلف رائع فتفردها بأن لها موهبة تجعلها متميزة على الجميع، قفي معها شجعيها أخبريها بأنها رائعة وأنك تحبيها، حدثي بناتك في وقت مناسب هي لا تسمعكم فيه حذريهم من مغبة تصرفهم، ثم إحدى البنات التي تجدينها أكثر حلماً أخبريها أن أختكم إنسانة تريد أن تشعر بوجودها وأنتم كونوا لها سنداً تابعوها عن بعد إن رأيتم شيئاً غير مناسب بإمكانهم مناقشة الأمر معك، ثم الاتفاق على عمل اللازم معكِ بمشورتك وامنعيهم تماماً بسلطة الأم من أن يسيئوا لأختهم.

إن الشخص المبدع إذا لم يمارس إبداعه سيصاب بضغوط ومشاكل نفسية أنتم في غنى عنها، وهي كذلك من حقها أن تعبر وتعيش، وادعو لهم دائماً فدعاء الوالدين لأبنائهم مستجاب بإذن الله في أوقات الإجابة وفي السجود أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وغير ذلك والله معك، أسعدك الله وبارك الله فيكم جميعاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: اختفاء 900 مليون ريال اعتمدت لـ3 مراكز توحد

مصادر: اختفاء 900 مليون ريال اعتمدت لـ3 مراكز توحد

أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟

أنا موظفة وزوجي «حريص جداً».. كيف أطلب منه مصروف البيت؟

زوجتي طيِّبة لكني أنفر منها ولا أريدها.. ماذا أفعل؟

زوجتي طيِّبة لكني أنفر منها ولا أريدها.. ماذا أفعل؟

مختص بجامعة «المؤسس»: علاج «التوحد» بغرف الأكسجين نصب واحتيال

مختص بجامعة «المؤسس»: علاج «التوحد» بغرف الأكسجين نصب واحتيال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>