ابنتي مصابة بـ«التوحد» وأبنائي يعنفونها.. ماذا أفعل؟

اسْتشَارة تجيب عنها المستشارة الأسرية والتربوية الأستاذة «هياء الدكان»

السؤال:

السلام عليكم

أشكر لكم وقتكم المخصص لهذا الموقع الكريم

أرجو إرشادي في حالتي

زوجي مُتوفى ولدي ابنة شابة مصابة بالتوحد في العشرين من العمر، ولكنها تكتب قصصاً صغيرة، ونصحنا الطبيب المعالج أن نتركها تكتب ما تريد ونحضر لها الأقلام والدفاتر وأي أدوات تساعدها لتنمية هوايتها، المشكلة أن ابنتي أنشأت صفحة مدونة على الإنترنت وحصلت على متابعين ومشجعين لكتاباتها، واتصل ابني الأكبر علماً أنه مسافر خارج البلاد لطلب الرزق مع إخوته، وطلب من ابنتي الصغرى (15 عاماً)، أن تمنع اختها من النشر والكتابة خشية معرفة الناس بأنها مصابة بالتوحد.

وكلما تكتب الكبرى شيئاً تقوم الصغرى بإلغائه من صفحتها فتبكي ابنتي تشتد حالتها سوءاً، والابنة الصغرى تستخف بالكبرى وتخبرها أن الله سيعطيها الثواب وحتى إن لم تُنشر مقالاتها، ولكن ابنتي وإن كانت مصابة بالتوحد فقد أخبرنا الطبيب أنها ليست غبية على الإطلاق بل إنها تمتلك حساً عالياً لملاحظة التفاصيل.

لا أستطيع منع ابنتي الصغرى من إزعاج اختها فأنا لست متعلمة ولا أستخدم الحاسوب، وطلبت من ابنة الجيران أن تكتب لي هذه الرسالة لأرسلها لكم، أرجو مساعدتي كيف أقنع أبنائي بأن يتركوا لابنتي حرية التعبير والكتابة دون أن يخجلوا منها فهي تكتب مقالاً واحداً فقط في الأسبوع، ما هو الحل لإبعاد ابنتي الصغرى عن التحكم بالكبرى، علماً أن لدي ابنة أخرى ولكنها لا تتدخل بينهما، وإن تدخلت تعاونت مع الصغرى على أختها الكبرى.

جزاكم الله خيراً

الجواب:

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته.. مرحباً بكِ أختي

جميل جداً تنبهك لموهبة ابنتك دليل تميزك أيضاً كأم حنون وواعية، وتقديرك لها كمتميزة صاحبة قلم وإن كان لديها وضع صحي مختلف رائع فتفردها بأن لها موهبة تجعلها متميزة على الجميع، قفي معها شجعيها أخبريها بأنها رائعة وأنك تحبيها، حدثي بناتك في وقت مناسب هي لا تسمعكم فيه حذريهم من مغبة تصرفهم، ثم إحدى البنات التي تجدينها أكثر حلماً أخبريها أن أختكم إنسانة تريد أن تشعر بوجودها وأنتم كونوا لها سنداً تابعوها عن بعد إن رأيتم شيئاً غير مناسب بإمكانهم مناقشة الأمر معك، ثم الاتفاق على عمل اللازم معكِ بمشورتك وامنعيهم تماماً بسلطة الأم من أن يسيئوا لأختهم.

إن الشخص المبدع إذا لم يمارس إبداعه سيصاب بضغوط ومشاكل نفسية أنتم في غنى عنها، وهي كذلك من حقها أن تعبر وتعيش، وادعو لهم دائماً فدعاء الوالدين لأبنائهم مستجاب بإذن الله في أوقات الإجابة وفي السجود أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد وغير ذلك والله معك، أسعدك الله وبارك الله فيكم جميعاً.