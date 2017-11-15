إطلاق سراح المواطن السعودي المختطف في البقاع اللبنانية

تواصل – وكالات:

أكدت فضائية “الجديد” اللبنانية، أنه تم الإفراج عن المواطن السعودي المختطف في لبنان.

وقال مراسل القناة ‘‘إنّ الخاطفين أنزلوا المواطن (علي البشراوي) قرب حاجز للجيش، في حوش السيد علي في البقاع‘‘.

ووفقًا للمعلومات نفسها، تسلمت مخابرات الجيش اللبناني المواطن السعودي.

والمواطن “علي البشراوي 32عاما”، من مواليد عام 1984م، ببلدة القديح بمحافظة القطيف ، متزوج من سورية منذ 7 سنوات، وأب لطفل واحد اسمه “وسام” ودائم التردد بين المملكة ولبنان، وقرر قبل 6 أشهر أن يستقر في لبنان مع زوجته وطفله، وكان أخر اتصال مع أسرته قبل يومين من اختطافه.