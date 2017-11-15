القبض على «حصان» والحكم بحبسه في سجن عسكري (فيديو)

تواصل – وكالات:

وجد حصان في البرازيل نفسه حبيساً خلف القضبان، بعد القبض عليه بتهمة رفس سيارة والتسبب بأضرار بالغة فيها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفوجئ مالك الحصان، باقتياد الشرطة جواده، وإيداعه في السجن، من مساء الأحد، وحتى بعد الظهر من يوم الاثنين الماضي؛ وذلك لاتهامه بالتسبب بالعديد من الأضرار لسيارة رفسها، في مدينة نوسا سنهورا شمال شرق البرازيل.

وتسبب مقطع الفيديو الذي أظهر الحصان في سجن تابع للشرطة العسكرية، في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لمالك الحصان وليام دوس سانتوس، فإن الاعتقال كان سخيفاً وتجاوز حدود المنطق.

وأضاف سانتوس: “طلب مني أحد الأصدقاء استعارة الحصان، ولم أجد مانعاً في ذلك، وبينما كان يتجول به، جفل الحصان ورفس سيارة كانت تقودها سيدة، سارعت إلى الاتصال بالشرطة، فحضر أحد الضباط، وقبض على الحصان، واقتاده إلى قسم الشرطة”.