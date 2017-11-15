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«العدل» تدعو 84 مرشّحاً لوظائفها إلى مراجعة بياناتهم

«العدل» تدعو 84 مرشّحاً لوظائفها إلى مراجعة بياناتهم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء (84) مرشّحاً للعمل في عدد من القطاعات العدلية، ممّن تقدّموا على وظائفها (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد) على المرتبة السادسة، الذين تمّ ترشيحهم بعد اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي جرى عقدها في عدد من المناطق.

​ودعت وزارة العدل، في بيان صحافي، المرشّحين كافّة إلى الدخول على موقع الوزارة (هنا الرابطعلى الإنترنت، والاستعلام عن النتائج، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تمّ التقديم عليها من قِبل المرشّح.

وتهيب الوزارة بالمرشّحين كافّة، استكمال مسوّغات التعيين خلال فترة أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيرةً إلى أنّ عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عُدولاً من المرشح عن التعيين.

من جهتها، أكّدت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، أن ترشيح الكفاءات من المختصّين والمؤهلين يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم المتخصّصة.

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