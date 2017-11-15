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«هدف»: 6 آلاف مواطنة تفاعلن مع برنامجين لدعم المرأة العاملة

«هدف»: 6 آلاف مواطنة تفاعلن مع برنامجين لدعم المرأة العاملة
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تواصل – واس:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، أن 6491 مواطنة تقدمن للالتحاق ببرنامجي دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، ودعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وذلك خلال شهر من إطلاقهما؛ إذ يهدفان إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجههن.

وأَوْضَحَ أبا الخيل، أن برنامج “وصول”، حظي بالنصيب الأكبر من عدد المتقدمات إذ بلغ عددهن 3868 مواطنة، بينما بلغ عدد المتقدمات على برنامج “قرّة” 2623 مواطنة، لَافِتَاً النظر إلى أن البرنامجين يسهمان في زيادة الاستقرار الوظيفي للمواطنات العاملات في منشآت القطاع الخاص، ويُغطِّيان معظم مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي إن برنامج “وصول” يَأْتِي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين.

في حين يَأْتِي برنامج “قرّة” ليُسَاهِم في تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، فَضْلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية”.

ودعا أبا الخيل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة “وصول” من خلال البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة للبرنامج عبر الرابط https://www.wusool.sa، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة” عبر الرابط www.qurrah.sa، حيث بإمكانهن الاطلاع على التفاصيل الخَاصَّة بالبرنامجين.

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