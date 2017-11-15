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مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم

مصادر لـ«تواصل»: إمارة مكة تحظر الفرق الغنائية والموسيقية بالمطاعم
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تواصل – فريق التحرير:

علمت “تواصل” من مصادرها، أن إمارة منطقة مكة المكرمة، أصدرت توجيهات بمنع المطاعم من إحضار فرق غنائية وموسيقية، وأكدت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والضوابط المعمول بها.

جاء ذلك بسبب قيام بعض المطاعم في محافظة جدة، بإحضار فرق غنائية بالعود والأورج والآلات الموسيقية المختلفة، وبعضها يستخدم أجهزة “الدي جيه”، ويتم الترويج لهذه المطاعم وحفلاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون الحصول على أي تصريح من الجهات المختصة؛ مما دفع أصحاب مطاعم أخرى بالمحافظة بطلب التصريح لهم بجلب فرق غنائية وموسيقية ومساواتهم بغيرهم.

وشددت التوجيهات الصادرة من إمارة المنطقة بمنع هذه المظاهر، وعدم السماح بأي شيء من ذلك، والالتزام بالأنظمة والضوابط.

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