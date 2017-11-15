بدائل طبيعية لعلاج «الصداع» العادي والنصفي والمصاحب لنزلات البرد

تواصل – وكالات:

يكون الصداع في بعض الأحيان عرضاً مصاحباً لمرض ما، وتارة أخرى يكون هو ذاته المرض مثل الصداع النصفي، ولكن يمكن مواجهته أو التخفيف من آثاره ببعض الخطوات السهلة التي لا تحتاج لأدوية.

وأفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأنه يمكن الاستغناء عن الأسبرين وغيره من المسكنات الدوائية ومواجهة الصداع بالبدائل الطبيعية التالية:

الصداع العادي

1- الماء: يعتبر نقص السوائل في الجسم من أكثر الأسباب شيوعاً للصداع. وهنا يمكن مواجهة الصداع من خلال تناول كوبين كبيرين من الماء.

2- القرفة: يتم مزج ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة صغيرة من الماء، ثم يوضع الخليط على الجبين لبضع دقائق.

3- زيت النعناع: زيت النعناع له تأثير يضاهي الباراسيتامول؛ لذلك يمكن مواجهة الصداع من خلال تدليك الصدغين بقطرات من زيت النعناع.

الصداع النصفي

1- الليمون: يعتبر قشر الليمون علاجاً سحرياً، حيث يتم بشر قشر الليمون ووضعه على الجبين لبضع دقائق.

2- خل التفاح: وذلك بشرب ملعقتين صغيرتين منه.

3- الأعشاب الطبية: مثل فلفل كايين أو الزعتر أو البابونج أو الشمر.

4- الحمامات التبادلية: تعد الحمامات التبادلية، ساخن وبارد، سلاحاً فعالاً للتخلص من الصداع النصفي.

5- الزنجبيل: يتم بشر قطعة زنجبيل بمقدار 1 سم على 0.2 لتر من أي نوع تفضله من العصائر، ثم شُربه دفعة واحدة. ويُساعد هذا المشروب أيضاً في علاج حالات الصداع المصاحب لنزلة البرد.

الصداع المصاحب لنزلة البرد

1- الفلفل الحار: يساعد الفلفل الحار في علاج الصداع الناجم عن نزلات البرد، وكذلك في تحرير الجيوب الأنفية.

2- الاستنشاق: وذلك باستنشاق زيت النعناع، حيث يتم تحرير الجيوب الأنفية؛ ومن ثم التخلص من الصداع.

3- الفانيليا: شرب كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا الطبيعية يساعد في علاج جميع أنواع الصداع تقريباً.