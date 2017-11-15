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التشهير بشركة في الزلفي.. أعلنت عن تخفيضات بدون تصريح

التشهير بشركة في الزلفي.. أعلنت عن تخفيضات بدون تصريح
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تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة الإدارية في بالرياض، حكماً يقضي بفرض عقوبات على شركة بمحافظة الزلفي، تورطت في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر قيامها بالإعلان عن إجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.

وتضمن الحكم فرضَ غرامة مالية على الشركة، ونُشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المنشأة، وذلك أثناء جولاتها التفتيشية على المنشآت والمحال التجارية بمحافظة الزلفي، إذ لوحظ إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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