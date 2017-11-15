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ممنوع الاقتراب.. تحذير رسمي من بحيرة السمكة

ممنوع الاقتراب.. تحذير رسمي من بحيرة السمكة
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه المدير العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، وليد الحجيلي، من الاقتراب من بحيرة السمكة وملامسة مياهها، مؤكداً أن التنبيه معني بالإجراء الاحترازي الكافي لحماية العامة حتى تتم معالجة مياه البحيرة والتخلص منها بالشكل الصحيح.

وأشار الحجيلي إلى أن التنبيه في مثل هذه الحالات هو إجراء متخذ في جميع الدول التي تظهر فيها مثل هذه الظاهرة المعروفة، مؤكداً أن الهيئة قامت بأخذ العينات اللازمة من الموقع لتحليلها وستعلن عن النتائج فور الانتهاء منها.

وأضاف أن فرق المباشرة الميدانية لتلوث البحيرة أوقفت مقاولي ردم البحيرة وقامت بإصدار مخالفات بيئية بحقهم، كما أوضح أن الهيئة تناقش مع أمانة محافظة جدة الحلول البيئية المثلى لمعالجة مياه البحيرة والتخلص منها بشكل صحيح قبل الردم وذلك حسب أفضل الممارسات البيئية التي تضمن عدم انتقال المياه الملوثة إلى موقع آخر بري أو بحري بدون معالجة.

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