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ثلاثيني يعيش في جسد طفل بعمر عامين
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تواصل – وكالات:

إثر إصابته بمرض غامض في طفولته أوقف نموه ومنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، بقي رجل صيني يبلغ من العمر 30 عاماً طفلاً صغيراً من الناحية الجسدية والعقلية.

وكان الأطباء قد أخبروا والدة وانج تشو، بأن ابنها لن يعيش إلى سن الثلاثين، بسبب المرض النادر الذي أصابه وهو في الثانية من عمره.

وقد أجبرت الأم شياو بينج (52 عاماً) على تكريس حياتها لابنها، وتعهدت برعايته وحرصت على إبقائه على قيد الحياة طالما كان ذلك ممكناً.

وقالت وانج: “في عام 1990 عندما كان عمر ابني 3 سنوات، اقترح أحد القرويين أن أتركه خارج المعبد ليعتني به شخص آخر، ولكني رفضت ذلك بشدة، وقطعت عهداً على نفسي بأن أعتني به ما دمت على قيد الحياة”.

يشار إلى أن “وانج” لا يقوى على المشي أو التحدث أو العناية بشؤونه الشخصية، بسبب توقف نموه الجسدي والعقلي في سن مبكرة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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